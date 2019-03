Die Gläser sind mit Ostereier gefüllt, die Teilnahmekarten liegen bereit. Kurz: Das Schätzspiel, bei dem ermittelt werden muss, wie viele Eier in jedem Glas sind, und die entsprechende Rallye durch die Geschäfte in Westbevern kann ab heute beginnen.

Die Gläser sind jeweils im Thekenbereich aufgestellt. Auf der beiliegenden Teilnehmerkarte ist dann die geschätzte Zahl der Eier einzutragen. Entscheidend ist die Gesamtzahl. Das bedeutet, dass man in elf Geschäften vorbeischauen und die jeweils ermittelten Ergebnisse zusammenzählen muss. Ein Tipp: Die Anzahl der Eier in den jeweiligen Behältern ist sehr unterschiedlich.

Das Mitmachen lohnt sich. Der Handwerker- und Gewerbeverein Westbevern (HGV), der mit dieser Aktion einen Beitrag zum Frühlingsfest samt Kirmes am 4. und 5. Mai beisteuert, hat drei Preise ausgesetzt. Der Gewinner erhält einen lokalen Gutschein im Wert von 120 Euro, der Zweite einen Gutschein in Höhe von 80 Euro und der Drittplatzierte einen Präsentkorb.

Teilnehmen an der Aktion können alle Westbeverner, aber auch Personen von außerhalb. Im Vorstand des HGV hofft man auf eine große Beteiligung.

Bis zum 27. April besteht die Möglichkeit, das Schätzergebnis in allen teilnehmenden Geschäften abzugeben. Alle vollständig ausgefüllten Teilnahmekarten mit der richtigen Lösung nehmen am Ende an der Verlosung teil. Die Ziehung der Gewinner findet im Rahmen des Frühlingsfestes am 5. Mai statt.

In folgenden Geschäften steht jeweils ein mit Ostereiern gefülltes Glas: Bäckerei und Lebensmittel Ackermann, Haushaltswaren & Gartenmöbel Peters, Bäckerei und Lebensmittel Freitag, Bever-Apotheke, Reitsport Leo Nosthoff, Friseur Christel Greiwe, Gasthof „Zur Bever“, Schuhe Nosthoff, Piesers Gasthaus, Salon Sabine und „1a Thomas Kaiser“.