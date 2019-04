Ab dem 3. April findet mittwochs wieder regelmäßig um 18.30 Uhr die Feierabendtour des SV Ems Westbevern statt. Start ist an der Krinkhütte „Zur Fledermaus“. Die Streckenlänge beträgt rund 30 bis 35 Kilometer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt zu Beginn der Saison bei etwa 19 km/h. Wer die Feierabendtour noch nicht kennt: Zu Beginn der Saison ist der beste Zeitpunkt, mal unverbindlich mitzufahren. Des Weiteren finden ab dem 5. April auch wieder regelmäßig die gemütlichen Freitagstouren unter der Leitung von Jutta Wöbkenberg statt. Start ist um 17.30 Uhr am Parkplatz am Friedhof. Die Streckenlänge beträgt zwischen 20 bis 25 Kilometern.