1940 Auftritte in 42 Jahren

Markus Rott­howe steht weiter an der Spitze des Vadruper Fanfarenzuges. Bei der Generalversammlung in „Piesers Gasthaus“ wurde er einstimmig in seinem Amt bestätigt. Dieses hat er seit 1999 inne. Wiedergewählt wurden auch Kassenwartin Klara Dransfeld und die zweite Schriftführerin Ann-Kathrin Holthaus.

„Ich mache die Arbeit gerne und habe ein gutes Team um mich, auf das stets Verlass ist. Zudem haben wir viele andere, die alle zum Wohle es Vereins mit abpacken“, stellte der Vereinsvorsitzende heraus. Rotthowes Dank galt insbesondere dem Ausbildungsteam. „Ich bin froh, dass wir in unseren Reihen so engagierte Ausbilder haben.“ Erfreut zeigte sich er sich darüber, dass sich aktuell 21 Kinder und Jugendliche in der Ausbildung befinden. Es gibt daher neue Gruppen. Gelernt wird an den Instrumenten Schlagzeug, Flöte, Trompete, Posaune und Euphonium. „Das ist eine gute Basis für den Fanfarenzug. Die Entwicklung ist recht positiv und sollte uns weiter beflügeln, weitere Jugendliche zu gewinnen. Man muss immer am Ball bleiben, was die Nachwuchsarbeit angeht“, so Markus Rotthowe. „Alle, die Interesse haben, ein Musikinstrument zu erlernen, sind willkommen und können jederzeit einsteigen. Die Instrumente stellt der Fanfarenzug.“

Der Hauptzug umfass derzeit rund 35 Aktive. Auf 37 Auftritte kam der Fanfarenzug im vergangenen Jahr, berichtete Andrea Weiligmann. Zehn waren es unter anderem im Karneval, sieben bei Schützenfesten und zwei bei Musikfesten. Seit der Gründung des Zuges im Jahr 1977 wurden 1940 Auftritten gezählt.

Kassenwartin Klara Dransfeld präsentierte eine solide Finanzlage, obwohl die Anschaffung neuer Instrumente und die Ausbildervergütung schon einen tiefen Griff in die Vereinskasse erfordert hätten.

Seinen ersten Auftritt hat der Vadruper Fanfarenzug am Ostersonntag, 22. April, beim Osterdämmerschoppen auf dem Festplatz vor dem Speicher im Dorf. Dann werden die Aktiven die Veranstaltung zusammen mit dem Musikzug Westbevern-Dorf gestalten. Am 30. April richtet der Fanfarenzug gemeinsam mit dem Vadruper Schützenverein das Maibaumrichten aus. Highlight im Kalender sind die Teilnahme am Stadtschützenfest in Münster am 1. September und das Mitwirken beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ in der Kirche am 15. Dezember.