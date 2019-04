Großes Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Unfalls am Mittwochmittag an der Kraftfahrerkapelle in Raestrup. Nach Angaben der Polizei wollte die Fahrerin eines Kleinwagens, die aus Richtung Telgte kam und zusammen mit ihrem Kleinkind unterwegs war, auf das Kapellengelände abbiegen. In der Einfahrt stand zu diesem Zeitpunkt ein Lkw, der auf die Bundesstraße fahren wollte. Die Pkw-Fahrerin bog ab, übersah aber ein Fahrzeug, das in Richtung Telgte unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem auch der Lkw leicht beschädigt wurde. Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt.