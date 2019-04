Vadrup erhält eine neue Mitte

Vadrup wird sich weiter verändern: Das ist keine Floskel, sondern soll schon im kommenden Jahr passieren. Denn dann wird André Holtmann , Eigentümer von „Piesers Gasthaus“, den Betrieb in seiner jetzigen Form aufgeben. Nach einer Umbau- und Renovierungsphase soll das traditionsreiche Gasthaus unter neuer Leitung – aber möglicherweise in verkleinerter Form – wieder aufmachen. Das zumindest sehen die aktuellen Planungen vor.

Und noch etwas Zweites wird passieren, und auch das wird Vadrup verändern. Während das Haupthaus von „Piesers Gasthaus“ weiter für gastronomische Zwecke genutzt werden soll, sollen die Nebengebäude und die Kegelbahn abgerissen werden. An ihrer Stelle soll ein Wohnprojekt initiiert werden. Geplant sind rund 20 Wohneinheiten, die seniorengerecht gestaltet sein sollen. Die Wohnungen sind als Mietwohnungen geplant.

André Holtmann ist der Schritt nach eigenen Angaben nicht leicht gefallen, aber er betont: „Die Belastungen für meine Gesundheit und die Tatsache, dass wir in der Familie keinen Nachfolger haben, waren schon vor rund zwei Jahren der Anlass, mit externen Beratern verschiedene Konzepte zu prüfen.“ Immer habe dabei der Wille im Vordergrund gestanden, die Gastronomie zumindest zum Teil zu erhalten.

Bei der Suche nach einem geeigneten Partner sprach André Holtmann irgendwann auch mit Bernd Hugenroth. „Es hat einfach sofort gepasst, und nach der Prüfung verschiedener Konzepte habe ich nun mit Bernd Hugenroth einen einheimischen Partner gefunden, der das Ganze am Standort mitentwickeln wird“, sagt der Gastronom.

Um das Projekt in der Mitte Vadrups realisieren zu können, haben die beiden Westbeverner eine eigene Gesellschaft gegründet. Als Architekten haben sie Jannik Düllmann aus Münster engagiert, der bereits das Seniorenwohnprojekt auf dem ehemaligen Bils-Gelände an der Westbeverner Straße mitgeplant hat. „Das hat mir sofort zugesagt, und von daher habe ich den Kontakt hergestellt“, sagt Hugenroth. In ähnlicher Form soll das Ganze auch in Vadrup verwirklicht werden. Auf dem Gelände – das insgesamt rund 4500 Quadratmeter groß ist – sollen im rückwärtigen Teil zwei Gebäudeensembles errichtet werden, die Flachdächer haben. „Unser Ziel ist es dabei, dass sie sich in die bestehende Struktur des Gebietes einfügen“, sagt Hugenroth.

Das Großkonzept wurde nach Angaben der beiden Partner bereits den Nachbarn, dem Bürgermeister und den Fraktionsvorsitzenden vorgestellt. Die nächsten Monate sollen nun dazu genutzt werden, die weiteren planerischen und baurechtlichen Grundlagen für die Umsetzung zu schaffen.

Holtmann und Hugenroth sind aber zuversichtlich, dass 2020 bereits erste Baumaßnahmen umgesetzt werden können. Für die Gastronomie gibt es bereits verschiedene Ideen – etwa eine enge Anbindung an regionale Produkte. „Wir werden mit Interessenten sprechen und gemeinsam tragfähige Ideen entwickeln. Das erklärte Ziel ist es dabei, die Gastronomie zu erhalten“, betont Bernd Hugenroth in diesem Zusammenhang.