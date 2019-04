Frauenfrühstück erfolgreich wiederbelebt

Das Angebot der kfd St. Clemens konnte ja in diesem Jahr wieder etwas erweitert werden. Es wurden neue Aktionen geplant wie zum Beispiel das Projekt „kfd hoch 3“. Alte, sehr beliebte Angebote wurden wiederbelebt. Dazu gehört auch das Frauenfrühstück. Fast 60 Frauen hatten sich binnen kürzester Zeit für die Neuauflage des Frühstücks angemeldet. Das Orgateam fand sich in kürzester Zeit zusammen und ein wirklich wunderbares, aufwendiges Frühstücksbüfett sei angeboten worden, heißt in dem Bericht der Frauengemeinschaft. „Es blieben keine Wünsche offen, und alle Gäste waren wirklich begeistert.

Auch die wunderschöne Deko sei in Eigenregie hergestellt und beim Einkauf sei großer Wert auf gute Qualität und Nachhaltigkeit gelegt worden.

Nachdem einen ausgiebigen Frühstück und Gesprächen folgte noch der spannende und höchst interessante Vortrag zum Thema „Wer ich bin und wer ich sein kann“. Die Referentin aus Ostbevern stellte viel Wissenswertes aber auch viele Gedankenansätze zu dem Thema vor. Die Gäste hätten aus diesem Vortrag vieles mit nach Hause genommen und würden sicherlich auch im Nachhinein einige Gewohnheiten und Situationen im Leben noch einmal anders wahrnehmen und aus anderen Blickwinkeln betrachten.

Das wiederbelebte Frauenfrühstück sei alles in allem ein voller Erfolg gewesen, resümiert die kfd. Die Gäste wie auch das Team freuten sich schon auf den nächsten Termin im Herbst.

Das nächste Angebot findet am heutigen Freitag, 5. April, um 19 Uhr im Pfarrheim St. Johannes statt. Das neue Format „kfd hoch 3“, das von allen drei Frauengemeinschaften in Telgte zusammen organisiert wird, bietet die Möglichkeit, Frühlingsdeko zu basteln. Da eine Anmeldung nicht erforderlich ist, können sich Interessierte noch kurzfristig entschließen, teilzunehmen.