Wilfried Schmickler präsentiert am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr im Bürgerhaus sein Kabarettprogramm „Kein zurück!“.

Deutschland im Aufbruch! Wo geht es hin? Wer darf mit? Und vor allem: wann geht es endlich los? An den Haltestellen stehen die Verunsicherten im Dauerregen und warten auf die nächste Mitfahrgelegenheit. Denn alle wissen: Wer jetzt den Anschluss verpasst, der landet auf dem Abstellgleis: aussortiert, verloren, abgehängt.

Aus den Lautsprechern: Durchhalteparolen. An den Anzeigetafeln: Werbung für Beruhigungsmittel. Hinter den Auskunftsschaltern Schilder: „Kollege kommt gleich“. Die als Glückspilze verkleideten Mitarbeiter des Heimat-Ministeriums verteilen Gutscheine für Rückfahrkarten. Traumreisen in die Vergangenheit. Nostalgie-Trips in die Welt von Vor-vor-Gestern. Wenn möglich, bitte umkehren.

Aber es gibt kein neues Leben im alten und es gibt kein trautes Heim im untergegangenen Reich. Es gibt kein zurück.

Und deshalb hat Schmickler nach vorne geschaut. Und was er da gesehen hat, davon berichtet er in seinem aktuellen Programm: Blitzschnell, genau, perfide, direkt, derb, rotzfrech und poetisch.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 23 Euro/ ermäßigt 21,50 Euro. An der Abendkasse kosten sie 25 Euro beziehungsweise 23,50 Euro. Es gibt feste Plätze. Infos und Tickets: „Tourismus + Kultur Telgte“, Kapellenstraße 2, ✆ 0 25 04/ 69 01 00, tourismus@telgte.de oder über das Portal www.reservix.de.