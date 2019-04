Es geht weiter voran mit der Realisierung des Traums von einem Gemeindehaus in Raestrup: Denn der Verein hat jetzt von der Kirchengemeinde St. Marien das Grundstück westlich der Kraftfahrerkapelle, das von Beginn an der Favorit für die Realisierung des Projektes war, gekauft. „Wir, der Verein Raestruper Gemeindehaus und damit letztlich alle Mitglieder, werden in Kürze als Eigentümer in das Grundbuch eingetragen“, freut sich Manfred Inkmann, Vorsitzender des Vereins „Raestruper Gemeindehaus“, über diesen Schritt. Der Vereinsvorstand betont in diesem Zusammenhang, dass der Kaufpreis komplett durch Mitgliedsbeiträge finanziert werden konnte.

Überhaupt hat der Vereinsvorstand beim Thema Finanzen eine klare Haltung: „Es wird nichts gebaut, was nicht bezahlt werden kann.“ Sprich: „Wie groß das Haus letztlich gebaut wird, lässt sich erst sagen, wenn wir die Finanzierung in trockenen Tüchern haben“, sagt der zweite Vorsitzende Michael Niebrügge. Denn Maxime sei auch, dass keine Fremdmittel aufgenommen werden sollen.

Allerdings stehen die Chancen auf Zuschüsse sehr gut. „Wir hoffen ganz stark auf eine Förderung zum Thema Dorferneuerung des Landes NRW in Höhe von maximal 250 000 Euro“, heißt es seitens des Vorstandes. Des Weiteren sei der Verein ständig auf der Suche nach Sponsoren und Spendern. „Wenn es zum Bau des Gemeindehauses kommt, dann sind dafür schon Gelder in Höhe von rund 150 000 Euro zugesagt worden“, sagt Inkmann.

Um die positiven Nachrichten – vom Grundstückskauf bis hin zum mittlerweile eingeleiteten Satzungsverfahren – zu feiern, lädt der Verein am Samstag, 27. April, ab 14 Uhr auf den Bauplatz im Schatten der Kraftfahrerkapelle ein. Bei einem Maibaumrichten sollen die Kontakte gepflegt, weitere Ideen entwickelt und eine kurze Bilanz gezogen werden.