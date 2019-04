Das Bürgerhaus war bis in die Ränge gefüllt, bei der Premiere eines gemeinsamen Konzertes des Chores „Musaic“ und des Vokalensembles „unerho:rt“. Das Publikum wurde in vier Abschnitten abwechselnd von den beiden Ensembles unter dem Konzerttitel „unerho:rt musaicalisch“ unterhalten.

Den Anfang machte „unerho:rt“ mit dem Blues-Brothers-Klassiker „Gimme some lovin“ und gab damit direkt das Tempo für den Abend vor. Neben Adeles „Rolling in the deep“ oder Justin Timberlake „Can’t stop the feeling“ gab das achtköpfige Ensemble aus dem Kreis Warendorf auch deutsche Lacher zum Besten. So stellten die Damen von des Ensembles „unerho:rt“ mit dem Song „Schuhe“ von Ina Müller klar, dass selbst wenn Ehemänner einen verlassen, Schuhe immer treu blieben.

Die zweite Hälfte des Abends bestritt der aus Everswinkel stammende Chor „Musaic“ unter der Leitung von Christian Straub. Beeindruckende Klänge und starke Solisten prägten den Auftritt beispielsweise mit „All About That Bass“ im Original von Meghan Trainor. „Musaic“, die mit zwölf Sängern und seit insgesamt 25 Jahren unterwegs sind, hatten aber auch deutsches Liedgut im Gepäck. So zelebrierten die Männer das Stück „Lauch“ der A-cappella-Gruppe „Basta“, das in der Aussage gipfelt, dass Sex überschätzt würde, Lauch jedoch auch und hatten somit die Lacher des Publikums auf ihrer Seite.

Der Abend endete mit einem gemeinsamen Auftritt beider Chöre. Mit Coldplays „Viva la vida“ und dem Aufruf das Leben zu genießen, entließen sie die Zuhörer in den späten Abend und freuten sich auf ein Wiedersehen im Bürgerhaus.

Das Resümee einer Zuhörerin fiel daher auch äußert positiv aus, als sie zusammenfasste: „Ein ganz toller, kurzweiliger Abend mit interessanter Liedauswahl.“