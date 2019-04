Europa kann sich nur gemeinsam behaupten

Die Telgterin Elke Duhme will am 26. Mai in das Europäische Parlament einziehen. Zum bereits zweiten Mal kandiert die Politikerin für einen Sitz in Brüssel. Über ihre Chancen, ihre Ansichten zu europäischen Themen sowie die Frage, was das für Telgte bringen könnte, sprach unser Redaktionsmitglied Andreas Große Hüttmann mit ihr.

Frau Duhme, wie schätzen Sie dieses Mal persönlich ihre Chancen ein, in das Europaparlament einziehen zu können?

Elke Duhme: Na, wenn ich dazu beitragen kann, dass die Wahlbeteiligung hoch ist und die CDU ein sehr gutes Ergebnis erzielt, nicht ganz schlecht.

Was hat Sie bewogen, sich erneut für die Europawahl aufstellen zu lassen?

Duhme: Europa ist und war für mich immer ein wichtiges Thema. Als stellvertretende Vorsitzende der Europäischen Frauenunion Sektion Deutschland, Delegierte für die Europäische Volkspartei (EVP) und seit kurzem auch Mitglied im Bundesfachausschuss Europa der CDU bin ich immer dicht dran. Durch meine Mitgliedschaft und mein Engagement in den verschiedenen Gremien, unter anderem im Landesvorstand der CDU und der Frauenunion hatte ich auch die Chance, Platz neun auf der Landesliste zu bekommen. Und außerdem habe ich mich aufstellen lassen, weil mir Europa einfach wichtig ist.

Welche Bedeutung hat der europäische Gedanke für Sie persönlich?

Duhme: Einheit, Solidarität und Harmonie. Dies alles ist die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben der Menschen in Europa. Wenn sich Europa in den nächsten Jahren wirtschaftlich – insbesondere gegen China und Indien – behaupten will, geht dies nur gemeinsam.

Kommen wir zum Brexit: Sehen Sie diesen eher als Belastung für das europäische Verhältnis an oder als Stärkung, weil die anderen Nationen enger zusammengerückt sind?

Duhme: Sowohl als auch. Was da zurzeit in Großbritannien abgeht, ich habe dafür einfach keine Worte. Ich bin mir auch nicht sicher, wie die Briten den Knoten durchschlagen wollen. Eins ist aber sicher. Weitere Zugeständnisse wird es nicht mehr geben. Da helfen auch nicht noch so viele Besuche in Brüssel. Der Vorteil des Brexit ist jedoch, dass die Menschen, die in der Europäischen Union leben, merken, wie wichtig die Gemeinschaft ist und welche großen Vorteile sie mitbringt und dass diese wahrlich nicht selbstverständlich sind. Ich hoffe, dass sich dies positiv auf die Wahlbeteiligung am 26. Mai auswirkt. Den europafeindlichen Kräften, ob links oder rechts, muss von den Wählerinnen und Wählern eine klare Absage erteilt werden.

Telgte und Europa, Stadtrat und europäisches Parlament: Passt das überhaupt zusammen? Und was bringt Europa für die Emsstadt?

Duhme: Aber gerade das ist ja so wichtig. Ich kenne die Probleme vor Ort. Ich kenne die Menschen und die Probleme oder Wünsche sowie Bedürfnisse, die wir hier, insbesondere im ländlichen Raum, haben. Wichtig ist doch, dass auch bei einer Mitgliedschaft im Europarlament der Kontakt zur Basis, also den Bürgerinnen und Bürgern, nicht verloren geht. Nur wer die Probleme kennt, kann auch versuchen, diese zu lösen. Und das geht manchmal nur über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Ich sage nur einige Stichworte: Ausschreibung der Eurobahn, EU-Fördermittel, Klimaschutz und Insektensterben.

Wann starten Sie mit ihrem Wahlkampf und welche Schwerpunkte werden Sie setzen?

Duhme: Der Wahlkampf geht so richtig nach Ostern los. Meine Schwerpunkte sind unter anderem die Sicherheit, Gesundheit und der Abbau von Bürokratie – dabei vor allem bei Fördermitteln.

Was sagt Ihre Familie zu ihrer Entscheidung?

Duhme: Nun ja, meine Töchter waren erst einmal nicht so begeistert, weil sie wissen, wie anstrengend zunächst ein Wahlkampf und dann die Arbeit in Straßburg und in Brüssel sein kann. Auch machen sie sich nach den Anschlägen in Brüssel und in Straßburg etwas Sorgen um mich bei einer möglichen Wahl ins Europäische Parlament. Aber jetzt unterstützen Sie mich bei dieser Entscheidung, weil sie wissen, dass ich dort auch etwas bewegen kann und es mir darüber hinaus auch viel Freude machen würde.