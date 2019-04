Spiel, Spaß und Spannung: eine Woche lang wurden an der Don-Bosco-Grundschule Zirkusnummern einstudiert. Alle vier Jahre gibt es diesen Erlebnis-Mitmach-Zirkus. Es ist gute Tradition, dass jeder Grundschüler ein mal während seiner Grundschulzeit an der Don-Bosco-Schule eine Zirkusnummer einstudieren kann. Unter der Anleitung der Artistenfamilie Casselly bereiteten sie sich in verschiedenen Workshops auf die beiden Galavorstellungen vor, die als Höhepunkt und Abschluss der Woche im jeweils rappelvollen Zirkuszelt an zwei Abenden stattfanden. Die Kinder dürften diese Zeit in bester Erinnerung behalten, hatten sie doch viel gelernt und mit den Schulkameraden gemeinsam Kunststücke einstudiert, die sie schließlich ihrem Publikum in einem richtigen Zirkuszelt präsentierten: sei es als Boden- und Sprungakrobaten, Artisten, Clowns, Fakire, Jongleure, Hundedompteure, Zauberer oder Seiltänzer. Kreativität und Fantasie konnten die Kinder ebenso zeigen wie Ausdruck, Geschicklichkeit und Offenheit. Endlich, nach vier Tagen, hatte das Einüben ein Ende. Es war soweit: die erste Hälfte der insgesamt 200 Grundschulkinder bereitete sich auf die erste Galavorstellung vor, die zweite Hälfte folgte am gestrigen Abend.