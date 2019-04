Zu einem zehntägigen Austausch weilt momentan eine 32-köpfige Schülergruppe aus St. André de Cubzac in Telgte. Zu Gast sind die 14 und 15 Jahre alten Franzosen aus der Nähe von Bordeaux am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium.

Am Donnerstagnachmittag waren die Austauschschüler bei Bürgermeister Wolfgang Pieper eingeladen, der sie im Ratssaal willkommen hieß. Der Bürgermeister betonte, wie wichtig es sei, dass sich Franzosen und Deutsche träfen, um mitein­ander zu sprechen, einander zu verstehen und dadurch miteinander auszukommen. Pieper erinnerte daran, dass es vor 100 Jahren unmöglich gewesen sei, dass französische Schüler nach Deutschland kamen. „Unsere Großeltern haben noch Krieg gegeneinander geführt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zueinander kommen.“ Man dürfe sich nicht abschotten, sondern müsse voneinander lernen. Dazu passte auch, dass Wolfgang Pieper in seinem kurzen Abriss der Geschichte Telgtes davon berichtete, dass in der Stadt Menschen aus 90 verschiedenen Nationen lebten. „Telgte ist eine Stadt, die sich der Welt geöffnet hat“, stellte Pieper fest.

Viele Höhepunkte wurden den französischen Schülern während ihres Deutschland-Aufenthalts geboten. Dazu zählte sicherlich der Tagesausflug nach Köln. Dort wurde unter anderem das Schokoladenmuseum besichtigt. In Kleingruppen wurde die Domstadt zudem erkundet.

Ein Ausflug ins nahe Münster mit Stadtführung in französischer Sprache durfte im Programm, das unter der Federführung von Lehrerin Barbara Brakel entstanden war, nicht fehlen. Besichtigt wurde außerdem der Hof Fockenbrock. Viel Wissenswertes erfuhren die Franzosen auch bei einer Stadtrallye durch die Stadt an der Ems.

Die Gäste waren aber nicht nur unterwegs. Im Unterricht lernten sie kennen, wie es an deutschen Schulen zugeht.

Am Mittwoch kommender Woche treten die Austauschschüler die Heimreise an.