Die Stadt Telgte muss einen Teil der Fördermittel zurückzahlen, die sie für das Baugebiet „Telgte Südost“ erhalten hat. Davon hatten Christoph Boge (CDU) und Karin Horstmann (FDP) gehört und wollten in der Ratssitzung mehr erfahren. „Ja, das stimmt.“ Mehr ließ sich Bürgermeister Wolfgang Pieper nicht entlocken, verwies aber gleichzeitig auf die nichtöffentliche Sitzung.

Auf WN-Anfrage bestätigte der Bürgermeister am Freitag aber, dass die Bezirksregierung Münster die Stadt Telgte – um einen Schlussstrich zu ziehen – aufgefordert habe, einen kleinen fünfstelligen Betrag zurückzuzahlen, weil die Stadt nicht alle Auflagen eingehalten habe. Die Summe sei aber nur ein winziger Teil des Fördergeldes, das vor vielen Jahren geflossen sei.

Wolfgang Pieper erläuterte, dass mit dem Bebauungsplan damals ein Grünordnungsplan aufgestellt worden sei, in dem festschrieben wurde, wie die Landschaft um den Graben aussehen sollte. Gleichzeitig entstanden dort auch Regenrückhaltebecken, von denen ein Teil in die Ausgleichsmaßnahmen hineingeplant wurde. An anderer Stelle gab es dafür aber nicht genügende Ausgleichsanpflanzungen.

Ein Bürger hatte das bemerkt und über viele Jahre den Gang durch die Instanzen angetreten. Mit dem Rückforderungsbescheid soll das Verfahren nun abgeschlossen werden.