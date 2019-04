Bei seiner Jahreshauptversammlung hat der Ortsverband der Grünen seinen Vorstand weitestgehend bestätigt.

Tatjana Scharfe und Marian Husmann bilden auch in den kommenden zwei Jahren das Sprecherteam, die Kassenführung bleibt in den Händen von Peter Spieker. Neben den bisherigen Beisitzern Reinhild Spitz, Fritz Adriaans, Bettina Schmitte und Valerie Kelling wurden Leonard Dammhorst von der Grünen-Jugend, Jost Behre und Michael Brandherm in den erweiterten Vorstand gewählt.

Thematisch stand die bevorstehende Europawahl im Vordergrund. Meinolf Sellerberg von den Grünen aus Münster führte in das Thema ein und wies auf die Bedeutung der Wahl vor dem Hintergrund rechtspopulistischer und anti-europäischer Entwicklungen in einigen Staaten hin.

Marian Husmann stellte das Wahlkampfkonzept für Telgte vor und warb für einen engagierten Einsatz der Mitglieder.