„Da musste man ganz schön um die Ecke denken.“ So formulierte es eine Schülerin, nachdem sie sich gemeinsam mit 16 anderen Viertklässlern intensiv den anspruchsvollen Aufgaben der dritten Runde des landesweiten Mathematikwettbewerbs gewidmet hatte. Wie in vielen anderen Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalens, kamen am Samstag 17 Kinder aus den Gemeinden Ostbevern, Everswinkel, Milte-Einen und Telgte an die Don-Bosco-Schule, um dort am Finale des landesweiten Mathematikwettbewerbs teilzunehmen.

Bereits im Dezember gab es die erste Runde, an der alle 276 Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der genannten Gemeinden teilnahmen. In die zweite Runde schafften es 43 Kinder. In die dritte und letzte Runde kamen noch 17 Nachwuchs-Mathematiker.

„Eine großartige Leistung ist das von Euch“, lobte Natalie Nolte, Schulleiterin der Don-Bosco-Schule, die den Wettbewerb für die Gemeinden koordinierte, und überreichte den Teilnehmern die Urkunden für ihre bereits erbrachten Leistungen.

Mitte Mai werden die Leistungen in Dortmund verglichen und die Landessieger benannt. „Auf das Ergebnis darf man gespannt sein“, sagt die Schulleiterin.