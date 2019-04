Die Veranstaltung am Ostermontag , die Tradition hat, wird vom Musikzug Westbevern-Dorf und dem Vadruper Fanfarenzug organisiert. Sie wird abwechselnd in Vadrup und im Dorf durchgeführt. Dieses Mal sind die Mitglieder des Musikzuges wieder am Ball. Die Veranstaltung findet vor dem Speicher auf dem Dorfplatz statt. Der Gastgeber sorgt auch für das Drumherum mit Stärkung und Getränken.

Interessierte Jugendliche aber auch Erwachsene, die in den musikalischen Bereich hineinschnuppern möchten oder die bereits ein Instrument spielen, sind zu den wöchentlichen Proben des Musikzuges – dienstags ab 19 Uhr in der Grundschule im Dorf – willkommen. Weitere Infos gibt es zudem beim Vorsitzenden Ludger Tepper, ✆ 0 25 32/55 99.