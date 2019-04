Gleich zwei Mal musste die Polizei am Wochenende in Telgte aktiv werden. Eine 70-jährige Telgterin fuhr am Samstag gegen 18.39 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Warendorfer Straße. Ein 53-jähriger Telgter fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Mercedes Sprinter hinter der 70-Jährigen. In Höhe Delsener Heide beabsichtigte die 70-Jährige, nach rechts abzubiegen. Der Fahrer des Sprinters bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Polo auf. Die 70-jährige Frau verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 8500 Euro. Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Samstag zwischen 12.20 und 12.28 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten VW Golf und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Aufgrund der Spurenlage ist das Fahrzeug des Verursachers vermutlich blau. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, sich bei der Wache, ✆ 0 25 81/94 10 00,

oder unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu

melden.