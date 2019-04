Freude und Erleichterung herrschen bei der Vorsitzenden Margret Meier und den Sängerinnen des Frauenchores der kfd Westbevern über die Zusage der neuen Chorleiterin Susanne Schellong . „Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen. Wir sind froh, dass wir eine Nachfolgerin für Galina Falk gefunden haben und dass diese wichtige Position besetzt ist. Es gab gute Gespräche, die harmonisch verlaufen sind“, berichtet Meier.

Ihre erste Chorprobe wird Susanne Schellong am 16. Mai leiten. Mit dieser beginnt auch die Vorbereitung auf das Mitwirken der Frauenchores beim „Open-Air mit Flair“, das der MGV „Eintracht“ Vadrup am 7. Juli veranstaltet. „Ich freue mich auf die Aufgabe. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des Frauenchores waren nett, angenehm und auf einer guten Basis“, erklärte Susanne Schellong in einem Telefongespräch, nachdem sie sich bei einer Probe den Sängerinnen vorgestellt hatte. „Das ist eine gute Voraussetzung für die Probenarbeit und die Auftritte. “

Susanne Schellong ist Kirchenmusikerin in Münster und leitet einen Chor in der evangelischen Kirchengemeinde Münster-Handorf. Zudem ist sie im Kulturwesen tätig. Die neue Chorleiterin wohnt in Gelmer.

Mit Beginn der Chorleitertätigkeit von Susanne Schellong finden die Proben donnerstags von 18 bis 19 Uhr im Pfarrheim statt. Diese Änderung musste vorgenommen werden, weil Susanne Schellong mittwochs den Chor in Handorf leitet.

Galina Falk hatte – wie berichtet – den Taktstock aus privaten Gründen abgegeben. Da ihr Mann nun beruflich in St. Petersburg tätig ist, wird sie ihn dorthin begleiten.

Rund 50 aktive Sängerinnen gehören dem Frauenchor an. Interessierte, die mitsingen möchten, können bei den Proben jederzeit vorbeischauen. Infos bei Margret Meier unter ✆ 88 207.