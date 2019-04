Schnittholz fürs Osterfeuer

Für viele Gartenbesitzer waren sie eine wertvolle Unterstützung: Mit Treckern machten sich Landjugendliche aus Telgte und Westbevern am Wochenende auf den Weg, um nach Voranmeldung Grünschnitt aus Privatgärten für die Osterfeuer abzuholen. Die Telgter Landjugendlichen waren ebenfalls im Dauereinsatz. Foto:

Die Landjugend Telgte, für die Ehrenamtlichen war das bereits der zweite Wochenend-Einsatz, war mit vier Treckern und insgesamt 16 Helfern im Einsatz. Der Strauchschnitt aus privaten Gärten wurde am Erdbeerbetrieb Kraege auf einen großen Haufen gekippt.

Dort wird am Ostersonntag, 21. April, um 19.30 Uhr das Osterfeuer mit dem Licht der Osterkerze feierlich von Propst Dr. Michael Langenfeld entzündet. „Für das leibliche Wohl der Gäste ist wieder gesorgt“, lädt Max Rüter vom KLJB-Vorstand alle Interessierten ein. Unter anderem haben die Landjugendlichen einen Pommeswagen organisiert, zudem gibt es Getränke. Die KLJB Telgte hat die Osterfeuer-Tradition vor einigen Jahren von der Kolpingsfamilie übernommen. Das Gelände stellt die Firma Kraege jeweils zur Verfügung.

Ebenfalls am Wochenende im Einsatz waren 21 Mitglieder der Landjugend Westbevern, um in vielen Gärten beim „Frühjahrsputz“ behilflich zu sein. An insgesamt 34 Stellen wurde Schnittholz für das Osterfeuer abgeholt. Mehr als 60 Anmeldungen lagen der KLJB vor. „Es können sich aber noch weitere Familien anmelden für den zweiten Termin am Samstag, 13. April“, sagt Koordinator Christoph König.

Zum Auftakt war die Landjugend mit zwei Traktoren mit Anhängern sowie einem Traktor mit Frontlader und einem Lkw unterwegs. 22 voll beladene Anhänger kamen zusammen.

Das Osterfeuer wird auf der freien Fläche im Sickerhook in der Nähe des Schützenplatzes aufgeschichtet. Es wird am Ostersonntag, 21. April, um 19 Uhr nach einer kleinen Prozession mit allen Kindern ab Beermanns Kapellchen, diese beginnt um 18.30 Uhr, angezündet. Die ganze Gemeinde ist dazu eingeladen. Die Landjugend sorgt während des Osterfeuers für das leibliche Wohl sowie Getränke.

Die Landjugendvorsitzende Jessica Hesse betonte: „Wer noch mithelfen will, der sollte am kommenden Samstag um 9 Uhr zum Treffpunkt an der ehemaligen Grundschule in Vadrup kommen. Vor dort aus starten die einzelnen Gruppen zu den Abholstellen. Familien, bei denen noch Schnittholz abgeholt werden kann, sollen sich derzeit noch bei Christoph König unter ✆ 01 52/36 75 66 45 melden. Zudem gibt es auf der Internetseite der KLJB ein Kontaktformular.