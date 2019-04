Der 60. Jahrestag ihrer Schulentlassung war für die Volksschüler des Entlassjahrganges 1959 ein schöner Anlass, wieder ein Klassentreffen in Telgte durchzuführen. Bis zur Kinderkommunion 1954 besuchten die Mädchen und Jungen drei Jahre lang gemeinsam die Grundschule. Nach der Fertigstellung der Clemens-Volksschule (heute: Marienschule) im Jahre 1957 wurden die Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet. Es gab eine Mädchenschule an der Felderstraße (heute Baßfeld) und eine Jungenschule mit Turnhalle an der Ritterstraße (heute der dortige Parkplatz). Als Lehrer standen Lieselotte Gorontzy, Heinrich Bettels und Robert Krauthausen zur Verfügung. Bis 1964 mussten die Schüler warten, bis die Turnhalle und weitere Klassenräume geschaffen waren. Rektor war Ludwig Averdunk, Konrektor Ludwig Prinz. In der Wallfahrtskapelle starteten der Jubiläumsjahrgang, um anschließend im Telgter Hof das Jahrgangstreffen mit einem Mittagessen und vielen Gesprächen fortzusetzen. Das Foto zeigt die Teilnehmer des Entlassjahrganges 1959 vor der Marienlinde.