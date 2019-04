60 Jahre nach ihrer Einschulung an der „Clemens-Volksschule zu Telgte“ Ostern 1959 traf sich der damalige erste Jahrgang in Telgte. 32 Erstklässler, heute nach einem langen Berufsleben fast alle in Rente, erinnerten sich an die prägende Anfangszeit, an ihren Rektor Ludwig Averdunk und an ihren Klassenlehrer Josef Bessen. Damals gab es an der Clemens-Volksschule ausschließlich Jungenklassen, aufgeteilt in Land- und in Stadtklassen. Die „1959er Einschüler“ kamen aus Telgte, Everswinkel, aus Teilen des Münsterlandes, aus Frankfurt und aus Salzburg angereist und trafen sich auf dem Marktplatz, um zunächst beim gemeinsamen Gespräch bei Kaffee und Kuchen bei Seiling Kontakte zu knüpfen – vor allem mit denen, die seit Jahrzehnten nicht mehr in Telgte leben. Mit dem Bus erkundeten und umrundeten die Männer später die Stadt.