Osterfeuer sind Brauchtumsfeuer und dienen der Brauchtumspflege. Damit ein Osterfeuer nicht zur Gefahr von Menschen, Tieren und der Umwelt wird, sollten auf jeden Fall einige Regeln beachtet werden.

Ein Osterfeuer darf nicht zur Abfallverbrennung genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Telgte. Bauholz, Restmüll, Verpackungen oder Autoreifen haben in einem Osterfeuer selbstverständlich nichts zu suchen. Generell gilt: Je trockener der Strauch- und Astschnitt ist, desto weniger qualmt es. Das Holz ist kurz vor dem Entzünden vollständig umzuschichten. So können Tiere noch rechtzeitig aus dem Gehölzhaufen entweichen.

Osterfeuer sind untersagt, soweit die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit dadurch gefährdet oder erheblich belästigt werden können. Daher ist ein Mindestabstand von 100 Metern von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen einzuhalten. Osterfeuer müssen beim Ordnungsamt der Stadt Telgte, Ordnungsamt, ✆ 0 25 04/13 226, angemeldet werden.