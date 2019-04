Ein Team von ehrenamtlichen Sprachlehrerinnen und -lehrern des Vereins „Zib“ macht sich Woche für Woche stark dafür, dass Neubürger mit Migrationshintergrund eine Erstorientierung in der deutschen Sprache vermittelt bekommen. Dieses Angebot findet bereits seit vielen Jahren – neben anderen Sprachförderprogrammen – in Abendkursen im Pfarrzentrum St. Clemens statt.

In einem Alphabetisierungskurs und in einem weiteren Anfängerkursus nehmen bis zu 20 Personen teil. Sie stammen aus unterschiedlichen Herkunftsländern wie Syrien, Nigeria, Georgien oder Guinea. Die Kurse werden geleitet von Maria Cord, Ulla Gähr, Heike Beutler und Ursula Voß . Für den Unterricht steht den Lehrkräften und „Schülern“ professionelles Schulungsmaterial zur Verfügung, um so schnell und sicher Grundkenntnisse bei den Zahlen und erste einfache Sprachkenntnisse zu vermitteln und den Zuwanderern das sprachliche Einleben in ihr neues Lebensumfeld zu erleichtern.

„Nach der Ankunft bei uns in Telgte,“ so Ursula Voß, „ist es für Asylbewerber wichtig, Deutsch zu lernen. Wir fördern die Menschen, die bis zur Anerkennung ihres Asylantrags keine Möglichkeit haben, einen zertifizierten Deutschkurs zu besuchen. Dieses Angebot nehmen vor allem Mütter mit kleinen Kindern wahr. Denn die Kinder werden in einem weiteren Raum ehrenamtlich betreut. Die Arbeit mit den zwei- bis zehnjährigen Kindern wird von jungen Telgterinnen eigenverantwortlich geregelt. Über das gemeinsame Spielen hinaus wird auch die Sprache vermittelt.“ Das Angebot wird sehr gerne angenommen. In der Runde spürt man, der Wille und die Bereitschaft sind da. Darauf ist der Verein „Zib“ besonders stolz, dass sich die jungen Menschen über ihre berufliche Arbeit hinaus Zeit hierfür nehmen, die Kinder spielerisch zu betreuen. Dabei lernen diese Mädchen und Jungen sehr schnell, Deutsch zu sprechen.

Lena Reiners , Leonie Bleise und Finja Karrengarn kümmern sich liebevoll um sie. Lena Reiners erzählt mit Begeisterung: „Wir unternehmen sehr viel: im Winter im Spielraum von St. Clemens, bei schönem Wetter sind wir an der frischen Luft.“ Mit dem Spielen, Erzählen und Bilderbücher lesen verbunden sei immer die deutsche Sprache. „Es ist schon erstaunlich, wie schnell Kinder deutsche Zahlen und Worte verstehen“, hat Lena Reiners erfahren. Und außerdem entstehe eine vertrauensvolle Bindung.

Kontaktperson für alle Sprachkurse beim Verein „Zib“ ist Ursula Voß, ✆ 0 25 04/35 84, E-Mail: voss@zib-telgte.de.