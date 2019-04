Die Ortsgruppe Telgte der DLRG trat mit 16 Teilnehmern am Sonntag bei den DLRG-Bezirksmeisterschaften des Kreises Warendorf im Hallenbad in Beckum im Rettungsschwimmen in Einzel- und Mannschaftwettbewerben an.

Zum ersten Mal durfte die AK 10 auch daran teilnehmen, und Luisa Mennemann gewann dabei Silber bei den Mädchen, und Carl-Jonathan Hartmeyer sowie Noah Schwaack holten Gold und Bronze bei den Jungs.

Jubel gab es bei der neuen Bezirksmeisterin in der AK 12 Theresa Mennemann, die sich damit direkt für die Landesmeisterschaften qualifiziert hat. Rika Eggersmann kam am Ende auf Platz vier. Bei den Jungen stand Constantin Rieke mit einer Bronzemedaille auf dem Siegertreppchen.

In der AK13/14 weiblich landeten Marla Niehoff und Carla Ohm auf den Plätzen fünf und sechs. Jan Nosthoff konnte aufgrund eines Missgeschickes seinen Titel nicht verteidigen, er erreichte das Ziel mit nur einer Flosse und kam nach drei Disziplinen trotzdem noch auf einen hervorragenden zweiten Rang. Er verpasste dadurch allerdings die direkte Qualifikation für die Landesmeisterschaften.

Henrike Zurloh gewann in der AK 15/16 Bronze, Fabienne Aulenbrock, Nele Jäger und Maya Wigger folgten auf den Plätzen sieben, acht und zehn. Neuer Bezirksmeister in der AK 55 wurde Erich Scheffler, dicht gefolgt von Reinhard Busalski auf Platz zwei. Gold ging in der AK 60 an Manfred Wellenkötter.

Beide Mädchen-Mannschaften – K 13/14 und AK 15/16 – gewannen Silber. Die Telgter Master der AK 240 wurden Bezirksmeister.