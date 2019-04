Zum fünften Mal findet am Sonntag, 19. Mai, unter dem Motto „Jung trifft Alt“ der Telgter Familientag statt. Geplant ist von 11 bis 18 Uhr ein Angebot für alle Generationen: Kinder, Eltern und Großeltern. Alle Familien sind eingeladen, sich mit dem Rad auf den Weg zu machen, um die in der Stadt gelegenen Einrichtungen für die ältere Generation anzusteuern. „In diesem Jahr steht der Generationenaspekt im Vordergrund“, erläuterte Karla Papendorf von der Stadtverwaltung, die das Projekt gemeinsam mit Tanja Schnur im Rathaus vorstellte. „Dadurch, dass wir den Familientag in den Einrichtungen machen, können wir die mit einbeziehen, die nicht mehr so mobil sind.“

Fünf Ziele liegen auf dem Weg der Familien-Rallye: das Altenheim Haus Maria Rast (geöffnet von 11 bis 14 Uhr), der Antonius-Wohnpark am Steintor (12 bis 15 Uhr), der Seniorentreff Knickenberghaus (13 bis 16 Uhr), das Wohnstift mit dem Wohnpark St. Clemens (14 bis 17 Uhr) und die Klinik Maria Frieden (15 bis 18 Uhr). Die zeitlichen Übergänge sind fließend. Deshalb muss der Streckenverlauf der Rallye nicht zwingend eingehalten werden.

Auf die Familien wartet an jedem Standort ein spannendes Aktionsprogramm mit Spiel und Spaß für Jung und Alt. Geboten werden Kreatives, Sportliches, Vorführungen und Informatives Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein. Alle Einrichtungen verfügen über Außenanlagen, in denen sich die Gäste wohlfühlen sollen. Es ist aber auch möglich, nach drinnen auszuweichen, so dass die Familien bei jedem Wetter willkommen geheißen werden können.

Bei dieser Tour gibt es auch etwas zu gewinnen: Kinder, die an den Aktionen teilnehmen, können sich ihre Teilnahme auf der Rückseite des Veranstaltungsflyers abstempeln lassen. Jeder Standort hat eine eigene „Stempel-Station“. Mindestens drei Stempel sind notwendig, um bei der Tombola mitmachen zu können. Die Ziehung der Gewinner findet um 17 Uhr an der Klinik Maria Frieden statt, die die letzte Station der Rallye ist. Preise für die ganze Familie – wie beispielsweise eine Familien-Jahreskarte für das Waldschwimmbad Klatenberg, Eintrittskarten für Familien für Kulturveranstaltungen oder „Telgte Bons“ – winken. Und wer nicht gewinnt, dem sei jetzt schon gesagt: Jedes Kind, das mitgemacht hat, erhält eine „Belohnung“.

Die Flyer liegen im Rathaus und in den beteiligten Einrichtungen aus. Außerdem werden sie noch in Schulen und Kitas verteilt.