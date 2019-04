Kinder, Jugendliche und Erwachsene gaben sich beim Anfertigen der Palmstöcke in Westbevern große Mühe und setzten dabei kreative Ideen um. „Die Teilnehmerzahl war gut“, freute sich Silvia Reckermann, die die Organisation übernommen hatte. An verschiedenen Tischen im Pfarrheim wurde rund eine Stunde lang intensiv gewerkelt, ehe die Grundschulkinder und ihre Geschwister ihre bunten Exemplare stolz zeigen konnten.

Das Palmstockbasteln wurde von der Kirchengemeinde St. Marien in Kooperation mit dem Kindergarten St. Christophorus durchgeführt. Der Kindergarten stellte die Utensilien für das Anfertigen der Palmstöcke.

Diese werden am kommenden Sonntag um 10 Uhr an der Linde geweiht. Es schließt sich eine kleine Prozession zur Kirche an. Der Gottesdienst ist entsprechend kindgerecht gestaltet, darauf weist die Gemeinde hin.