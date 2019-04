Das beste Mittel gegen großes Lampenfieber? Eine starke Premiere! Und genau die lieferten die Schauspieler des Westbeverner Theken-Theaters am Mittwochabend ab.

Im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal in „Piesers Gasthaus“ herrschte schon vor Beginn des Stückes Urlaubsstimmung, denn die Krimikomödie „Kreuzfahrt ins Jenseits“ spielte auf dem Mittelmeer – oder war es doch der Atlantik?

Die Theke, die beim Westbevern Musical „Model im Matsch“ schon an zentraler Stelle der Bühne stand, war dabei Dreh- und Angelpunkt des Geschehens. Sie fungierte als Bar, an der sich die 13 Schauspieler etliche Wortduelle, Scharmützel und Flirtattacken lieferten. Immer nah an den Zuschauern und auf Augenhöhe mit dem Publikum.

Regisseur Jörg Kracht war sichtlich stolz auf seine Truppe. Sein Fazit an diesem Abend: „Ich bin sehr, sehr glücklich!“

Ein glückliches Händchen bewies der Westbeverner nicht nur bei der bis ins kleinste Detail durchdachten Inszenierung, sondern auch bei der Besetzung der Rollen. Schon in der ersten Szene war jedem im Saal klar, wer welchen Typus darstellte. Egal ob temperamentvolle Putzfrau (Karin Anhalt), smarter Barkeeper (Henner Riesenbeck), gestresste Stewardess (Cindy Laukötter), arrogante Karrierefrau (Valeska Holtmann-Endemann), dauerstreitende Schwestern (Sarah Schuckmann, Christiane Rottwinkel), mondäne Witwe (Britta Lienemann), sportelnde Yogalehrerin (Meret Kracht), charmante Krankenschwester (Ann-Kathrin Holthaus), genervte Teenager (Pia Holtmann, Jule Ksinsik) oder Westbeverner Ehepaar (Birgit Zehrer, Norbert Sommer) – jeder Satz saß, jede Geste passte.

Autorin Katrin Jäger war sichtlich zufrieden mit der Umsetzung ihres Stückes: „Ich finde es einfach toll, wie alle ihre Sätze und Dialoge geradezu zelebriert haben.“

In den Umbaupausen herrschte gespannte Stille im Publikum, denn es war trotz einer gewissen Gag-Dichte durchaus auch spannend. Wer bringt hier eigentlich warum wen um die Ecke?, war die Frage aller Fragen. Eine Antwort darauf gibt und gab es bei den noch folgenden – ebenfalls restlos ausverkauften – Aufführungen gestern, heute und morgen.