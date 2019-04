Nach dem großen Erfolg der im Jahr 2018 erstmalig von Johanna Möllers organisierten Orientierungsfahrt für Kutschfreunde gab es in diesem Jahr eine Neuauflage.

27 Teilnehmer hatten sich gemeldet, die mit Fahrer und Beifahrer – zum Teil aber auch als Reiter – ab 9 Uhr morgens auf die rund 17 Kilometer lange Strecke geschickt wurden. Neben den Fahrerinnen und Fahrern müsse aber auch der Wettergott „gemeldet“ haben, denn er ließ nach einer trüben Woche passend zum Veranstaltungstag die Sonne scheinen und bescherte den Teams frühlingshafte Temperaturen, heißt es im Bericht von Jürgen Fieber. Neben der sportlichen Leistung sei auch der Spaß nicht zu kurz gekommen.

Nach dem im Abstand von zehn Minuten auf dem Hof Möllers erfolgten Start rollten die Teilnehmer durch den Telgter Norden. Ziele waren unter anderem Haus Langen, der Benediktshof und die Reitanlage Schulze-Hobbeling in Vadrup. An allen Stationen waren für die Teilnehmer Geschicklichkeitsaufgaben vorbereitet, die möglichst schnell gelöst werden mussten. Denn die Sieger wurden nicht über die schnellste Fahrzeit ermittelt. Vielmehr ging es darum, die Aufgaben fehlerfrei in einer möglichst guten Zeit zu erfüllen.

Dabei erwiesen sich die Teams „Pony Zwockel“ mit Maike Kraus, „Team Tasmanische Teufel“ mit Werner und Brigitte Lüdeke sowie das „Team Eineiige Zwillinge“ mit Markus Stapel als wahre Könner und trugen sich in dieser Reihenfolge in die Siegerliste ein.

Am Abend, nachdem die Tiere wieder zu Hause und versorgt waren, trafen sich die Teilnehmer noch zum gemütlichen Abschluss und zur Siegerehrung auf dem Hof Möllers. Dabei bedankte sich Johanna Möllers bei allen Teilnehmern und vor allem bei den vielen Helfern an den Stationen. Einen großen Dank richtete sie auch an die Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung eine solche Veranstaltung überhaupt erst ermöglicht hätten. Ein Wunsch aller Teilnehmer wurde an „Chefin“ Johanna Möllers herangetragen, dass es auch im nächsten Jahr wieder eine so tolle Tour geben möge.