Ein Gewinn für Jung und Alt

Regelmäßig treten sie in Kontakt: Sie spielen, basteln, backen und lachen gemeinsam, sie singen und gehen hinaus in die Natur oder besuchen das Museum Religio: Sechs Kinder der Kindertagesstätte „Abenteuerland“ und die „Mobile – betreute Seniorenwohngemeinschaft Röntgenstraße 8“ gestalten und erleben so ihre gemeinsame Zeit. Seit 2006 gibt es diese Senioren-WG, seit 2007 lebt diese Partnerschaft.

„Die monatlichen Treffen zwischen jungen und alten Menschen ist eine enorme Bereicherung für unseren Alltag“, ist Renate Wewelkamp , Leiterin der WG, der Kindergartenleiterin Christiane Sowa dankbar für diese Kooperation und ergänzt: „Ja, sie stabilisiert die Identität der Senioren und verbessert ihre Lebensfreude.“ Christiane Sowa hat in den Jahren der Zusammenarbeit erfahren, dass die alten Menschen über die Kinder Bereiche kennenlernen – etwa durch Erzählungen oder über alte Lieder –, die ihnen sonst versperrt blieben.

Der letzte gemeinsame Erlebnistag liegt gerade einige Tage zurück. Sechs Kinder der Kita „Abenteuerland“ betraten mit ihrer Leiterin und der pädagogischen Fachkraft Martina Gerlach singend das Wohnzimmer: „Wir wollen uns begrüßen und machen das so: Hallo!“ Ein Lächeln erschien auf den Seniorengesichtern, der Bann war gebrochen. An dem langen Tisch sitzend, blühten sie auf und wurden lebhaft. Diesmal ging es um Blumen. Die Kinder verteilten sich zwischen den Senioren. Gemeinsam wurden sie Papierblumen angefertigt: Transparentpapier, Scheren, Klebematerialien und Buntstifte lagen verstreut auf dem Tisch. Mit Unterstützung der Erzieherinnen und Betreuerinnen gelang das Zusammenspiel: Schöne und farbenfrohe Papierblumen entstanden.

Die sechs vier- und fünfjährigen Kinder Maya, Valeria, Maya, Finn-Luca, Levin und Zoe waren zum zweiten Mal bei den Senioren. Sie begleiten diese jetzt etwa zwei Jahre lang, bis zum Ende ihrer Kindergartenzeit. Im Vorfeld wurde diese Zusammenarbeit mit den Kindern und deren Eltern besprochen. In den vergangenen Jahren haben Christiane Sowa und die Senioren-WG beste Erfahrungen damit gemacht, dass es sinnvoll sei, die Senioren immer von den selben Kindern besuchen zu lassen. Dadurch entstehe eine intensivere Beziehung, und so werde eine vertrauensvollere Zusammenarbeit möglich.

Beim Anfertigen der Papierblumen wurden die Senioren aktiv mit einbezogen. Das sah zunächst etwas einseitig aus, doch durch die kindliche Fantasie wurden die Senioren angeregt, erhalten neue Impulse, und es entwickelte sich Teamarbeit. Gespräche ergaben sich. Dabei zeigte sich auch, dass das Aufeinandertreffen Freude und Herzlichkeit mit sich bringt.

Das bestätigten die Senioren auch am Ende des Tages: „Ja, es ist sehr angenehm, und wir freuen uns jedes Mal, wenn die Kinder kommen und wir etwas gemeinsam schaffen und unternehmen“, bestätigt eine Heimbewohnerin. „So rücken unterschiedliche Generationen näher zusammen, prägen gegenseitige Wertschätzung, und die Kinder erfahren, dass Alter zum Leben dazugehört“, freut sich Renate Wewelkamp, die in den tägliche Alltagstrott der Senioren möglichst viel Abwechslung bringen möchte. „Senioren, die bei uns versorgt werden und die Verbindung zur Außenwelt schnell verlieren, können durch den regelmäßigen Kontakt zu Kindern und anderen Menschen leichter den Bezug zum heutigen Leben erhalten.“

Bevor die gemeinsame Stunde endete, wurde gemeinsam gesungen: ein Frühlingslied, das beide Seiten kannten: „Alle Vögel sind schon da!“ Bis zum nächsten Mal – am 15. Mai gibt es ein Wiedersehen.