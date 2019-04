Das Seniorenbüro der Stadt Telgte bietet am kommenden Donnerstag, 18. April, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde Warendorf eine Informationsveranstaltung zum Thema „Verkehrssicherheit für ältere Radfahrerinnen und Radfahrer“ an.

Referent ist Polizeihauptkommissar Richard Rauer von der Kreispolizeibehörde Warendorf. Anschaulich und mit Beispielen und Bildern untermauert wird der Verkehrssicherheitsberater Hinweise und Informationen zu einigen wichtigen Themenbereichen geben: verschiedene Wege für Radfahrer, Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung, Sicherheit durch Helm und Sichtbarkeit, Unfallursachen, Fahren in der Gruppe und in Kolonnen, das verkehrssichere Fahrrad sowie Radfahren mit Pedelec und E-Bike.

Unterstützt wird der Referent bei seinen Ausführungen von Marc Hansen von „2-Rad Hansen“, der einiges an Anschauungsmaterial aus dem Fachhandel mitbringen wird.

Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Der Eintritt ist frei. Nähere Auskunft erteilt Karla Papendorf von der Stadt Telgte, ✆ 0 25 04/13 241 oder karla.papendorf@telgte.de.