Der Stadtsportverband ist die Dachorganisation von über 5500 Telgtern, die in einem der 13 angeschlossenen Sportvereine aktiv sind. In einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit sieht der Vorstand seine Hauptaufgabe. „Wir möchten unsere Themen und Aktivitäten austauschen, uns weiter miteinander vernetzen und den Sport auch gegenüber der Stadt Telgte in Verbands- und fachlichen Angelegenheiten vertreten“, stellte die erste Vorsitzende Gudrun Busch auf der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend in der Gaststätte „Im Wilden Mann“ die Ziele heraus.

Die Vertreter der einzelnen Vereine zeigten ihre aktuellsten Projekte, ihre Erfolge und Misserfolge, ihre Herausforderungen und ihre Sorgen auf. Wie gut die Kooperation zwischen den Vereinen funktioniert, zeigen zwei Beispiele: Der „Tag des Grundschulsports“, von der SG mit weiteren Sportvereinen an unterschiedlichen Sportstätten erfolgreich organisiert, und eine Aktion im Sommer auf dem Golfplatz, als dort die jetzt wieder gut mit Wasser gefüllten Teiche auszutrocknen begannen und der Angelsportverein die Fische rechtzeitig retten konnte. Gudrun Busch dazu: „Nur gemeinsam sind wir stark!“

Bei den Vorstandswahlen waren sich alle einig: Wiederwahl und mit Christoph Grothaus eine Neuwahl als Beisitzer. Dieses sechsköpfige Gremium wird die Kooperation zwischen den Vereinen weiter fördern: Gudrun Busch (erste Vorsitzende, TV Friesen), Gerald Depner (zweiter Vorsitzender, SG Telgte), Franz-Josef Kretzer (Geschäftsführer, DLRG), Christoph Grothaus (Beisitzer, Paddelclub Splenterbüchsen), Karl Kinzinger (Beisitzer, Angelsportverein) und Axel Junker (Schachfreunde). Kassenprüfer sind Wolfgang Hotte (Golfclub) und Thomas Lehmann (Schießabteilung St. Anna).

2455 Jugendliche sind dem Stadtsportverband angeschlossen. Die Förderung der Jugend, die Organisation von fachlichen Angeboten und die Abnahme des Sportabzeichens sind weitere Schwerpunkte. Ludger Dahlmann-Plagge vertritt als beratendes Mitglied im Ausschuss für Jugend, Senioren, Sport und Soziales die Interessen des Sportverbandes gegenüber der Kommune. Darüber hinaus gilt es, die jährlichen städtischen Zuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit an die Vereine weiterzuleiten: etwa 4000 Euro waren es zuletzt.

Seit 1969 wird durch den Verband der „Sportler des Jahres“ gewählt. Eine Person, die sich besonders um den Sport in Telgte verdient gemacht hat. Gudrun Busch bat die Mitgliedsvereine, der Geschäftsstelle bis zum Beginn der Sommerferien Personen vorzuschlagen, die sich seit vielen Jahren in ihrem Sportverein engagieren. Aus den Vorschlägen werde der Vorstand den „Sportler des Jahres“ wählen und im Herbst ehren.

Am Abend des 30. April findet das traditionelle Anpaddeln mit zahlreichen geschmückten Booten auf der Ems, verbunden mit einem bunten Abend und der Band „Morning Dew“ aus Beckum, die Irish Folk spielt, an den Bootshäusern statt.