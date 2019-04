Mit vier Tonnen Hilfsgüter sind die Telgter Malteser am Samstagmorgen mit einem Lkw und einem Kleinbus nach Schlesien aufgebrochen. Neben den zwei Tonnen an Hilfsgütern mit Bekleidung, Rollatoren, Rollstühlen sowie Hilfsmitteln für die Alten- und Krankenpflege haben sie als „Hilfe zur Selbsthilfe“ 25 000 Tütchen mit Saatgut sowie acht Säcke mit Pflanzkartoffeln geladen. Die Malteser freuen sich ganz besonders auf das Wiedersehen mit dem Mädchen Wiktoria. Für sie haben die Malteser die eingegangenen Geldspenden an Bord.