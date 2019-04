Am Samstag drangen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte an

der Königstraße ein. Dort brachen sie eine Registrierkasse und einen Spielautomaten auf. Das Bargeld entwendeten sie, ebenso

ein Fernsehgerät der Marke Samsung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, ✆ 0 25 81/94 10 00, zu melden.