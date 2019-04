Die Vorbereitungen für die dritte Bever/Ems-Kegelmeisterschaft für Hobbykegler sind fast abgeschlossen. Auf Grund der Osterferien hat sich das Orga-Team entschlossen, die Anmeldefrist bis zum 30. April zu verlängern. Entsprechende Anmeldeformularen befinden sich auf allen Kegelbahnen in Telgte und Ostbevern oder können per Mail an friedel.telgte@unitybox.de oder unter ✆ 01 62/ 17 26 247 angefordert werden. Die Organisatoren hoffen darauf, dass sich auch Clubs anmelden, die bisher noch nicht an der Kegelmeisterschaft teilgenommen haben. Informationen über die Kegelmeisterschaft und alles Weitere findet man im Internet unter www.teamstmss-telgte.de.