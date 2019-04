Am Karfreitag , 19. April. findet um 11.30 Uhr in der Clemenskirche eine „Stunde der Besinnung“ mit dem Gospelchor St. Marien statt. Unter dem Thema „Durchkreuztes Leben“ werden nach Angaben der Verantwortlichen Texte gesprochen – unterbrochen von Taizégesängen. Diese „Stunde der Besinnung“ hat Tradition und wird fast 20 Jahre vom Gospelchor gestaltet. Klassische Taizéstücke wie „Jesus remember me“, „Nada te turbe“ und „Bless the Lord“ kommen ebenso zu Gehör, wie „De noche“.

In diesem Zusammenhang macht der Vorsitzende des Gospelchores, Ferdi Neuhaus, darauf aufmerksam, dass der Chor anschließend Osterferien macht.

Die nächste Probe ist erst am 2. Mai.