Die Bürgerinitiative „B 51 Telgte“ wählte eine neue Vorsitzende. Die bisherige Amtsinhaberin, Professor Dr. Monika Rode , trat von diesem Amt zurück, da sie seit einem Jahr eine Professur an der Hochschule in Detmold innehat und daher zeitlich der Bürgerinitiative nicht mehr in vollem Umfang zur Verfügung stehen kann, heißt es in einer Mitteilung. Sie werde jedoch die Initiative in gezielten Bereichen weiterhin mit ihrer Kompetenz unterstützen.

Zur neuen Vorsitzenden wurde Dr. Maria Odenthal-Schnittler aus Telgte gewählt. Die neue Vorsitzende ist Biologin und leitet ein kleines Unternehmen.

Nach zweijährigem Bestehen musste der gesamte Vorstand entlastet und neu gewählt werden. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt: Philipp Halek als stellvertretender Vorsitzender, Ute Kutscher-Große Inkrott als Schatzmeisterin und Marion Walorski als Schriftführerin.

Die Mitgliederversammlung würdigte nach Angaben der Verantwortlichen in zahlreichen Wortbeiträgen das Engagement und die Erfolge der bisherigen Vorsitzenden. Wie in der Bürgerinitiative üblich, schloss sich eine intensive und kontroverse Diskussion an, diesmal unter anderem über die Aktionen der „Friday for Future“-Bewegung, deren Anliegen dem der Bürgerinitiative doch in einigen Dingen sehr nahe sei, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.