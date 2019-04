Zum Anpaddeln lädt die Bootshausgemeinschaft der wassersporttreibenden Vereine in Telgte alle Interessierten am Dienstag, 30. April, ein. An den Bootshäusern wird es ab 18 Uhr Getränke, Würstchen und Waffeln sowie ab 18.30 Uhr Live-Musik der Gruppe „Morning Dew“ geben. Ab 21 Uhr sind die Boote dann auf der Ems. Das schönste Exemplare wird, analog zu den Vorjahren, am Ende prämiert.