Begegnungen von Musikern aus Telgte und Stupino gab es immer wieder. Daraus entstand die bereits vor längerer Zeit die Idee, zum 50-jährigen Bestehen der Musikschule besonders die musikalische Seite der Städtepartnerschaft zu beleuchten.

Deshalb wird vom 28. April bis 6. Mai eine größere Gruppe aus der russischen Partnerstadt in Telgte sein. Die Unterbringung der Teilnehmer erfolgt in Gastfamilien, die der Förderverein Stupino-Telgte organisiert hat. Die Höhepunkte werden zwei Konzert sein. Das eine wird am Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr im Bürgerhaus stattfinden. Ein weiteres ist am Samstag, 4. Mai, um 18 Uhr im Saal des St.-Rochus-Hospitals geplant.

Zwischendurch stehen nicht nur Proben auf dem Plan, sondern die Mitglieder der Delegation werden auch Telgte und die Umgebung kennenlernen.