Lämmerglück im doppelten Dreierpack

Gleich sechs lebhafte „Osterlämmer“ springen auf der Weide des Bauernhofes Everwin an der Alten Rennbahn zwischen ihren beiden Müttern herum. Drillingsnachwuchs – so wie jetzt zu Ostern – hat es bei der Familie Everwin noch nie gegeben. Nach einer fünfmonatigen Tragezeit brachten die beiden Mutterschafe jeweils drei Lämmer zur Welt. Liegt da eine Sensation in der Luft? So hoch will Christine Everwin , staatlich geprüfte Agrar-Betriebswirtin, das Ganze nicht hängen. „Dennoch hat es uns vollkommen überrascht.“

Das Familienhobby Schaf und die Arbeit haben sich quasi über Nacht plötzlich und unerwartet vervielfacht. Warum gleich zweimal Drillinge geboren wurden, liegt nach Auffassung der Landwirtin daran, dass der Sommer 2018 so trocken war, es viele Eicheln gab und die Schafe sich verstärkt hiervon ernährten. Es sei nicht auszuschließen, dass der hohe Proteingehalt zu diesen Mehrlingsgeburten geführt habe, vermutet sie.

Die ersten beiden Tiere bei der ersten Drillingsgeburt wurden direkt nacheinander geboren. Das dritte Schäfchen folgte mit über drei Stunden Zeitverzögerung: „Die ersten beiden Lämmer sind in den frühen Morgenstunden geboren und ich hatte nicht damit gerechnet, dass nach einer über dreistündigen Unterbrechung noch ein drittes Lamm das Licht der Welt erblicken sollte.“ Christine Everwin erlebte diese „Nachgeburt“ und erkannte sofort, was zu tun ist: „Das Jungtier abtrocknen und sich darum kümmern. Dann holte ich es ins Haus, damit es sich am Herdfeuer wärmen konnte. Zuvor hatte ich das Mutterschaf bereits gemolken, die beiden Erstgeborenen tranken bereits an den Zitzen. Die sogenannte Biestmilch konnte ich dem dritten Lamm mit einer Spritze ins Maul einflößen.“

Einen Tag lang – jeweils im zwei-Stunden-Takt – wiederholte sie diesen Vorgang, auch in der Nacht. „Die ersten 24 Stunden entscheiden über Leben und Tod“, weiß die Landwirtin. „Danach gab es Milchpulver und das Schaf erhielt alle drei Stunden Milch aus der Flasche. Um 23 Uhr war Nachruhe und am nächsten Morgen um sechs Uhr verlangte das Lamm wieder nach Milch. „Bis zur achten Woche geht das so. Dann sollte das Lamm gelernt haben, sich selbst zu ernähren.“

Da Christine Everwin zwei kleine Kinder hat, wird sie bei der Aufzucht der Lämmer von ihrer Schwiegermutter Angelika Everwin unterstützt. „Lämmer,“ so Christine Everwin weiter, „werden ohne Abwehrstoffe geboren. Sie sind darauf angewiesen, dass sie sehr schnell nach der Geburt die erste Milch vom Muttertier aufnehmen oder eingetröpfelt bekommen, denn sonst sind sie Krankheitserregern schutzlos ausgesetzt.“ Dieses Lämmchen trägt den Namen „Nova“, ist wohlauf und wird von der zweijährigen Tochter Nele Sophie liebevoll betreut. Inzwischen läuft „Nova“ bereits mit ihren Geschwistern putzmunter über die Weide. Gefüttert wird sie weiterhin mit der Flasche. Das ist bereits zur Chefsache von Nele Sophie geworden.

Ihre Leidenschaft für die Schafzucht hatte sich Christine Everwin vor 13 Jahren angeeignet, als sie ein Jahr lang tagsüber einen Schäfer mit seiner Schafherde auf seiner Wanderung durch das Tecklenburger Land begleitete. Aus dieser Zeit stammt auch ihr Hund Flora, der auf dem Hof ebenfalls zu einem Fan der Lämmer geworden ist. So war die zweifache Drillingsgeburt schon eine Herausforderung.

Bei der Geburt der zweiten Drillinge sah alles anders aus. Hier verlief alles reibungsloser, und das Mutterschaf nahm alle drei Lämmer an. Dennoch mussten Everwins auch hier zur Flasche greifen, denn bei zwei Zitzen und drei hungrigen Lämmern blieb ein Jungtier auf der Strecke. Es war „Henri“, der nun ebenfalls – dank Flaschennahrung – zu einem gleichstarken Partner herangewachsen ist.

„Für uns ist diese über Nacht geborene Schafherde ein schönes Hobby,“ freut sich Christine Everwin. Nicht nur ihre Kinder lernen, mit Tieren umzugehen, sie zu verstehen, mit ihnen zu leben und sie zu ernähren. „Ich hatte auch schon eine Kindergartengruppe hier, die erlebte wie aufgeschlossen und kontaktfreudig diese Tiere sind, die sich neuen Situationen mit Bedacht und Vorsicht nähern.