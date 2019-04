Am Ostersonntag , 21. April, und am Ostermontag, 22. April, bietet das Museum Religio jeweils um 15 Uhr eine öffentliche Führung durch die Sonderausstellung „Frohe Ostern ! Ostereier aus aller Welt“ an.

Eier sind zu Ostern nicht mehr wegzudenken. Ob bunt gestaltet oder einfach gefärbt, ausgeblasen oder gekocht – Ostereier gibt es mit vielerlei Besonderheiten. Insbesondere das Verzieren, Bemalen und Färben gehört dazu. Die Ausstellung bietet Ostereier aus unterschiedlichen Ländern und Regionen mit einem großen Spektrum an Farben, Schmuckformen und Motiven.

Die Kosten belaufen sich auf den Museumseintritt plus 2,50 Euro für die Führung. Das Haus hat an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.