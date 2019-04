Der Endausbau der Verlängerung der Mozartstraße in Richtung Baugebiet Telgte-Südost hat begonnen. In den nächsten Tagen soll der Bereich geschottert und befestigt werden. Nach Angaben der Stadt wird in diesem Zusammenhang auch der Anschluss an die Fuß- und Radfahrerbrücke über den Stadtfeldgraben fertiggestellt. Deshalb komme es immer wieder zu kleineren Behinderungen.