Den 19. Januar 2015 wird Barbara Meuthen nie vergessen. Ihre Tochter Maike weilte seit einem halben Jahr zu einem vom Telgter Rotary-Club organisierten Schüleraustausch in Baraboo im US-Bundesstaat Wisconsin. In einem Anruf wurde den Meuthens mitgeteilt, dass ihre 16-jährige Tochter in Folge einer Gefäßanomalie eine Hirnblutung erlitten und keine Überlebenschance habe.