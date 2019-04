„Ich liebe es, durch das Lesen eines Buches in eine Geschichte, eine Zeit oder ein Ereignis gleichsam einzutauchen“, sagt Walburga Westbrock . Die Buchhändlerin hat ihr Hobby vor vielen Jahren zum Beruf gemacht. Am heutigen „ Welttag des Buches “ erzählt sie nicht nur über ihre Beziehung zum gedruckten Wort, sondern auch über die Veränderungen in diesem Bereich.

„Ein Stück Luxus ist für mich etwa, sonntags beim Frühstück mit einem guten Buch in der Sonne zu sitzen und mich ganz dieser Geschichte zu widmen“, sagt die Hanse-Vorsitzende. Gut ist ein Buch in ihren Augen, wenn es den Leser fesselt, ihm neue Sichtweisen oder Hintergründe beschert.

Dass das Buch, obwohl schon oft totgesagt, mehr denn je lebt, steht für die Buchhändlerin außer Frage. „Das Buch ist nicht tot, der Zugang dazu hat sich nur verändert“, sagt die Expertin und verweist beispielsweise auf das E-Book, das vor allem für den Urlaub stark gefragt sei. Dennoch greife ein Großteil weiter zum gedruckten Exemplar. „Das Papier in der Hand zu halten, das ist einfach etwas anderes“, sagt Westbrock.

Dass die Veränderungen den Buchmarkt in vielen Bereichen erfasst haben, weiß sie aus Erfahrung. „Meistens verändert sich das Leseverhalten im Lebenslauf“, sagt sie. Jüngere Frauen würden oft blutrünstige Krimis lesen, einige Jahre später dann aber wieder zum Roman greifen. Aktuell ziehe eine neue Harry-Potter-Welle auf, zudem sei das politische Sachbuch bei der Leserschaft sehr beliebt. Dabei gehe es vor allem um die Frage, wie es mit der Welt angesichts von Klima- und politischen Veränderungen weitergehe.

Doch nicht nur die Lektüre an sich hat sich verändert, sondern auch die Autoren. „Gefragt sind unter anderem die jüngeren Schreiber, die zum Teil ihre Wurzeln in der Blogger-Szene haben“, sagt die Buchhändlerin. Zudem gebe es viele Veränderungen in der Verlagslandschaft. Insgesamt sei der Buchmarkt bunter und undurchsichtiger geworden, gerade durch die vielen Neuerscheinungen im Bereich des Self-Publishing.

Doch, daran lässt Walburga Westbrock keinen Zweifel: „Alle diese Änderungen und Veränderungen sind gut. Sie sorgen dafür, dass das Buch auch weiter leben wird.“