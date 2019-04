Am 1. Mai geht’s los

Waldschwimmbad Klatenberg in Telgte

Telgte -

Das Waldschwimmbad Klatenberg soll am 1. Mai erstmals seine Pforten öffnen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Derzeit ist das Wasser mit 17 Grad noch ein wenig kühl. Doch in einer Woche sollen sich die Badegäste in 24 Grad warme Fluten stürzen können.