Die „1. Mai-Tour mit dem Nabu “ ist eine abwechslungsreiche ganztägige Fahrradtour mit Udo Wellerdieck, die am Mittwoch kommender Woche von der NABU-Naturschutzstation Münsterland im Rahmen der „Natur-Genuss-Route“ angeboten wird.

Mit dem Rad werden die wunderschönen Emsauen erkundet. Gute Stimmung und die Natur- und Kulturschätze der Region stehen im Mittelpunkt dieses Ausflugs. Auf der rund 36 Kilometer langen Route bieten „Wildpferde“-Weiden, Heidelandschaften, alte Mühlen und vieles mehr reichlich Abwechslung. In Telgte und beim Landhaus Eggert wird jeweils eine kulinarische Rast eingelegt. Wer etwas verzehrt, muss dieses selbst bezahlen. Anmeldungen sind erwünscht.

Die Tour startet am 1. Mai um 10 Uhr an der Pleistermühle, Pleistermühlenweg 196, in Münster. Sie dauert bis etwa 18.30 Uhr und kostet zehn Euro Teilnahmegebühr pro Person.

Anmeldung und weitere Informationen bei Udo Wellerdieck, ✆ 02 51/ 39 50 79 28, ✆ 01 51/ 51 56 36 38 sowie per E-Mail unter udo.wellerdieck@ gmx.de.

Weitere Informationen zur „Natur-Genuss-Route“ erhalten Interessierte bei der NABU-Naturschutzstation Münsterland, ✆ 0 25 01/ 97 19 433 oder im Internet unter www.naturgenussroute.de.