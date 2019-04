Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung fehlt

Dem Verein „Freunde der Städtepartnerschaft Telgte/Polanica Zdrój“ ist es im März nicht gelungen einen neuen Vorstand zu finden. Jetzt steht eine weitere Versammlung an. WN-Redakteur Andreas Große Hüttmann sprach mit dem scheidenden Vorsitzenden Dr. Wolfgang Nienaber über die Perspektiven der Städtepartnerschaft.

Herr Dr. Nienaber, Sie betonen immer wieder die Bedeutung der Städtepartnerschaft, warum?

Nienaber: Die Städtepartnerschaft Telgtes mit der polnischen Stadt Polanica Zdrój, dem früheren deutschen Bad Altheide, wurde im Jahre 1995, also relativ kurze Zeit nach der politischen Wende Polens, vom Rat und der Verwaltung der beiden Städte geschlossen. Im Partnerschaftsvertrag wird als wichtigster Auftrag für diese Partnerschaft die „Entfaltung und Vertiefung der Freundschaft zwischen der Stadt Polanica Zdrój und der Stadt Telgte“ genannt. Es soll der „Gedanken-, Meinungs- und Informationsaustausch“ gefördert werden im „gesellschaftlichen, kulturellen, und wirtschaftlichen Leben“, wobei den „Kontakten junger Menschen die besondere Aufmerksamkeit“ gilt. Das sind Zitate aus der Partnerschaftsurkunde. Diese Zielsetzung gilt bis heute und gewinnt gerade in einer Zeit, da auf der politischen Ebene eine gewisse Entfremdung zwischen Deutschland und Polen einzutreten scheint, eine besondere Bedeutung. Der Verein „Freunde der Städtepartnerschaft Telgte/ Polanica Zdrój“ hat sich dieser Aufgabe in vielen Aktionen gewidmet und möchte dies auch in Zukunft tun.

Eine weitere Mitgliederversammlung der Freunde der Städtepartnerschaft steht an. Was hat sich in der Zwischenzeit getan?

Dr. Wolfgang Nienaber: Bei der jährlichen Mitgliederversammlung des Vereins im März 2019 hatten die Mitglieder des derzeitigen Vorstandes aus persönlichen Gründen – Alter, Krankheit oder berufliche Belastung – ihren Rücktritt erklärt. Die Wahl eines neuen Vorstandes war jedoch in Ermanglung geeigneter Kandidaten gescheitert, so dass der alte Vorstand geschäftsführend bis Ende Mai 2019 im Amt bestätigt werden musste. In dieser Zeit wurde die Kandidatensuche – wie bereits in den Monaten zuvor – fortgesetzt. Auch in Gesprächen mit Personen, die bislang nicht Mitglied des Vereins sind. Außerdem wurde ein Kontakt zu einem auswärtigen deutsch-polnischen Verein aufgenommen. In einem ausführlichen Gespräch mit Bürgermeister Wolfgang Pieper wurde die Situation erörtert und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Die Mitglieder des Vereins wurden zu einer erneuten Versammlung am Freitag, 26. April, geladen.

Warum ist es aus Ihrer Sicht so schwierig, Personen, die Verantwortung übernehmen wollen, zu finden?

Nienaber: Bei allen bislang geführten Gesprächen mussten wir immer wieder feststellen, dass zwar das grundsätzliche Interesse und die Erkenntnis der Bedeutung für die Partnerschaft mit einer polnischen Stadt und ihrer Bevölkerung vorhanden ist, aber die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und dauerhafter Bindung an diese Sache bislang vergeblich gesucht wurde. Dies resultiert sicherlich auch aus den vielfach gestiegenen Anforderungen im Beruf und anderen persönlichen Verpflichtungen und muss daher ohne Vorwurf zur Kenntnis genommen werden. Auch ist unzweifelhaft eine persönliche emotionale Verbundenheit mit den Anliegen dieser Städtepartnerschaft eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Übernahme von Verantwortung. Die Suche wird in den kommenden Wochen fortgesetzt und hoffentlich erfolgreich beendet werden.