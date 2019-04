Das Wort schnabulieren steht seit jeher für genüsslich essen, probieren und in Ruhe genießen. Dieses Motto haben sich vier Chefköche aus Telgte zu Eigen gemacht und zaubern bei der „Telgter Schnabuliermeile“ vom 24. bis zum 26. Mai vor dem Bürgerhaus köstliche Gerichte unter freiem Himmel. Riesengarnelen treffen auf gebratenen Spargel, hausgebeizte Lachsstreifen auf junge grüne Erbsen, geschwenkte Tagliatelle auf Bärlauchpesto.

Bei meisterhaftem Essen, köstlichen Getränken und guter Musik können sich die Gäste auf ein kulinarisch hochwertiges Wochenende freuen. Dabei sind die Küchen des „Telgter Hofs“, vom „Mittendrin“, der „Steenpoate“ und der „Genussfaktur Jörg Meiner“.

Für gute Unterhaltung sorgt zudem das musikalische Angebot, finanziell gefördert durch die Sparkasse Münsterland Ost. Die Musiker mischen sich unter die Gäste und sind mal hier und mal dort zu hören.

Die kleinen Köstlichkeiten werden frisch zubereitet. Natürlich gibt es auch vegetarische Angebote. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Der Flyer zur Schnabuliermeile wird Interessierten gerne zugeschickt und liegt an vielen Stellen in Telgte aus. Weitere Information gibt es bei „Tourismus + Kultur Telgte“, Kapellenstraße 2 in Telgte, ✆ 0 25 04/ 69 01 00, E-Mail tourismus@telgte.de.