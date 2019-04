Bunter Strauß schöner Melodien

„Musik, Musik“ – gespielt vom Vadruper Fanfarenzug unter der Leitung von René Heitmann – lautete der Titel zum Auftakt des Osterdämmerschoppens, der vor der malerischen Kulisse des Speichers im Dorf stattfand.

Zusammen mit dem Musikzug Westbevern-Dorf unter Leitung von Jürgen Schäfer, der zwischenzeitlich auch im Kreis der Musiker mitspielte und dann durch Nico Weilke vertreten wurde, präsentierte der Zug einen bunten Melodienreigen. Märsche, Walzer, Evergreens, klassische Klänge sowie Film und Schlager sorgten für beste Stimmung bei den Zuhörern. 43 Aktive boten zwei Stunden lang musikalische Unterhaltung bei der traditionellen Veranstaltung, die stets zum Osterfest im Wechsel in Vadrup und im Dorf stattfindet.

Hocherfreut war Ludger Tepper , der Vorsitzende des Musikzuges Westbevern-Dorf, der dieses Mal Gastgeber des Events war. „Ich freue mich, dass so viele Besucher gekommen sind“, zog er ein positives Resümee.

Der Vadruper Fanfarenzug legte in seinem ersten Abschnitt mit bekannten Melodien von Abba, aus Filmen und dem Kyffhäuser Turnermarsch gleich richtig los. Ein schwungvoller Auftakt so recht nach dem Geschmack der Besucher, deren Zahl sich im Verlauf der Veranstaltung erhöhte, so dass die Tischreihen voll besetzt waren. Auch der zweite Teil des Auftritts beinhaltete einen Querschnitt durch das reichhaltige Repertoire des Zuges.

Zwei Mal, jeweils eine halbe Stunde lang, spielten auch die Aktiven des Musikzuges Westbevern-Dorf auf. Sie starteten mit „Auf zum Start“ und legten mit schwungvollen Rhythmen nach. Lang anhaltender Beifall war der verdiente Lohn für die Auftritte der Musiker aus dem Dorf und aus Vadrup. Als Gastgeber sorgte der Musikzug auch für Speis‘ und Trank.

Der musikalische Dämmerschoppen hat inzwischen eine lange Tradition und findet seit 1994 im Wechsel statt. „Dieser Auftritt bietet eine gute Gelegenheit, alte und bewährte Musikstücke aufzufrischen für die nun anstehende Freiluftsaison“, erklärten die Vereinsvorsitzenden Ludger Tepper (Musikzug) und Markus Rotthowe (Vadruper Fanfarenzug).

Beide Vereine legen großen Wert auf die Ausbildung des Nachwuchses. „Alle, die Interesse haben, sind jederzeit willkommen“, betonten Tepper und Rotthowe. Sie verwiesen mit Freude darauf, dass sich einige Kinder und Jugendliche, die sich derzeit in der Ausbildung befinden, im Verlauf der Saison bereits im großen Zug mitspielen werden.

Der musikalische Osterdämmerschoppen ist für den Musikzug als auch für den Fanfarenzug der Start in die Freiluftsaison, die zahlreiche Auftritte beinhaltet. Der Musikzug Westbevern-Dorf untermalt das Westbeverner Frühlingsfest am 5. Mai. Es folgen Auftritte bei Schützenfesten, aber auch die musikalische Begleitung bei kirchlichen Anlässen wie Prozessionen und diversen Veranstaltungen im Ort.

Für den Fanfarenzug rücken nun die Auftritte beim Maibaumrichten am 30. April, das dieser gemeinsam mit dem Schützenverein durchführt, beim Kompanieappell des Vadruper Schützenvereins am 11. Mai, bei zahlreichen Schützenfeste sowie der Fronleichnamsprozession am Mutterhaus der Franziskanerinnen in Münster am 20. Juni und beim Stadtschützenfest in Münster am 1. September in den Vordergrund.