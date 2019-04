Die „Achja! Bühne“ präsentiert am Donnerstag, 9. Mai, im Bürgerhaus das Kindertheaterstück „Motte will Meer“. Beginn ist um 15 Uhr.

Motte ist ratlos. Papa hat gar keine Zeit mehr zu spielen. Ständig ist der Fischer auf dem Meer und wirft seine Netze aus. Doch was er fängt, sind keine Fische – oh nein! Plastikflaschen, Mülltüten und Gummistiefel hängen in seinem Netz und jeden Tag werden es mehr. Da kann doch nur ein Plastikmonster dahinterstecken.

Motte beschließt, Papa zu helfen und das fiese Monster aufzuhalten. Auf ihrer Suche trifft sie auf den verrückten Professor Fantastico, der Kindern mit seiner WünschDir-was-Maschine jeden Wunsch der Welt erfüllt.

Ob er auch Motte weiterhelfen kann, erfahren die Besucher in diesem Stück voller Musik, bunter Wünsche und ökologischer Aussagen – zum Mitdenken, Mitmachen und Mitlachen.

Versprochen wird ein ökologisches Musiktheaterstück für Menschen von vier bis zehn Jahren von Jessica Jahning. Es dauert rund 55 Minuten. Gefördert wurde es vom Kulturbüro Essen und dem Ökofonds Grüne NRW.

Präsentiert wird das Stück in einer Kooperation der Stadt mit der Offenen Ganztagsschule Telgte.

Karten kosten im Vorverkauf fünf Euro, an der Tageskasse sechs Euro. Es besteht freie Platzwahl. Infos und Tickets: „Tourismus + Kultur Telgte“, Kapellenstraße 2, ✆ 0 25 04/69 01 00, tourismus@telgte.de, www.telgte.de.