Die Digitalisierung an Telgtes Schulen schreitet voran. Vieles ist in den letzten Jahren passiert, Neuanschaffungen wurden getätigt. Doch es bedarf noch großer Anstrengungen, um die Schulen auf den aktuellen Stand zu bringen. Insbesondere sei hier der Anschluss ans Breitbandnetz genannt. Ein solcher ist bislang nur an der Christophorus-Grundschule in Westbevern vorhanden.

„Wir versuchen, dabei möglichst alle Fördertöpfe auszunutzen“, sagt Tanja Schnur , Fachbereichsleiterin Schulen. Dabei sei es nicht immer einfach, sich in dem „Förderdschungel“ zurechtzufinden.

Eines steht auf jeden Fall fest: Rund 560 000 Euro stehen aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ für 2019 und 2020 zur Verfügung. Mit diesem Geld sollen zunächst einmal das Schulzentrum und die Brüder-Grimm-Schule an das Breitbandnetz angeschlossen werden, so die Fachbereichsleiterin. Anvisiert ist, mit dem Anklemmen ans Glasfasernetz die technische Infrastruktur an Gymnasium und Sekundarschule bis nach den Sommerferien entscheidend zu verbessern.

In den laufenden Osterferien ist damit begonnen worden, die Don-Bosco-Schul mit Wlan zu versorgen. „Nach den Sommerferien sollen alle Grundschulen mit Wlan-Switches ausgestattet sein“, so Tanja Schnur.

Die Anschaffung von Endgeräten ist im „Gute-Schule“-Programm nicht vorgesehen. Das Gymnasium sei aber auch schon flächendeckend mit digitalen Displays ausgestattet. Auch die Sekundarschule verfüge bereits über digitale Tafeln und Displays. Während das Gymnasium bereits komplett mit Wlan versorgt sei, müsse in diesem Bereich an der Sekundarschule noch einiges nachgeholt werden.

Und dann gibt es da auch noch den Digitalpakt, über den so lange zwischen Bund und Bundesländern gestritten wurde. „Da müssen wir gucken, was wir darüber finanzieren können“, sagt Tanja Schnur. Eine Voraussetzung, um Förderanträge zu stellen, sei aber wohl, dass die Schulen ihr Medienkonzept fortschrieben. Die Endgerätanschaffung sei wahrscheinlich auch hier außen vor. „Dem Bund geht es mehr um die infrastrukturelle Ausstattung der Schulen. Es wird nicht so sein, dass wir durch die Förderung alle Schüler mit Tablets ausstatten können“, so Schnur. Genaueres kann sie zum Digitalpakt noch nicht sagen. Das ist erst dann möglich, wenn den Kommunen die Spielregeln für eine Förderung zugeleitet wurden.